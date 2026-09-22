Sarroch, contributi alle associazioni sportive: domande entro il 5 ottobrePossono presentare domanda esclusivamente le Asd con sede nel territorio
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Il Comune mette a disposizione delle associazioni sportive dilettantistiche un contributo economico straordinario per sostenere le spese legate all’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi realizzati, o da realizzare, nel territorio comunale nel corso del 2026.
Possono presentare domanda esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Comune di Sarroch, regolarmente affiliate a Federazioni sportive riconosciute dal Coni, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e iscritte all’Albo comunale delle società sportive.
Gli eventi ammessi al finanziamento sono quelli realizzati o da realizzarsi nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2026.
Le associazioni interessate dovranno presentare l’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio Sport, entro le 23 del 5 ottobre 2026. La domanda dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo protocollosarroch@pec.it.
Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista dal bando: la domanda di contributo, copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, il verbale di nomina del presidente o legale rappresentante, il programma dettagliato della manifestazione con indicazione di tempi, luogo e data, la dichiarazione sostitutiva relativa all’assoggettamento all’Iva e alla gratuità o meno dell’evento e il preventivo finanziario.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata proprio al quadro economico dell’iniziativa. Dovranno infatti essere indicate tutte le entrate e le uscite previste, specificando l’importo del contributo richiesto al Comune, eventuali contributi provenienti da altri enti pubblici o privati, la quota a carico dell’organizzatore, gli eventuali incassi e le sponsorizzazioni. Sul fronte delle spese dovranno essere riportati tutti i costi necessari per la realizzazione della manifestazione.
Il bando prevede inoltre, nella fase successiva, la presentazione del rendiconto finanziario, con la specifica indicazione delle entrate e delle uscite effettivamente sostenute.
L’iniziativa dell’amministrazione comunale punta dunque a sostenere l’attività delle realtà sportive locali e le manifestazioni capaci di animare il territorio attraverso lo sport, offrendo alle associazioni uno strumento economico per contribuire alla realizzazione degli eventi programmati per il 2026.