C’è anche Dolianova tra i Comuni che parteciperanno al bando regionale per l’attivazione di progetti occupazionali rivolti a disoccupati laureati o diplomati per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico. Si tratta di progetti sperimentali promossi dalla Regione che prevedono un finanziamento massimo di un milione di euro. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’impostazione della proposta progettuale. L’attenzione verrà concentrata, in particolare, sul sito nuragico di Santu ‘Anni e la relazione tra beni archeologici, sorgenti, fonti e percorsi naturalistici. La valorizzazione del complesso nuragico è tra le opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche. Il primo stralcio del progetto per la perimetrazione dell’area ha subito uno stop nelle scorse settimane a causa della rinuncia della ditta a cui erano stati affidati i lavori. A breve sarà bandita la nuova gara d’appalto.

© Riproduzione riservata