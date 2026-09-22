Settimo, scontro fra auto: due feritiÈ accaduto poco prima delle otto, carabinieri sul posto
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Scontro fra due auto sulla circonvallazione Settimo-Sinnai, in territorio di Settimo. Due le auto coinvolte con due persone rimaste ferite: le loro condizioni non destano preoccupazione.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge regolando anche il traffico, particolarmente intenso. L'incidente si è verificato poco prima delle otto, coinvolte un’utilitaria ed un'auto di grossa cilindrata.
Uno dei mezzi ha anche perso una ruota. Sulle eventuali responsabilità sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.