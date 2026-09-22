Sono da anni un punto di riferimento nella vita sociale e culturale del paese. Si tratta dell’associazione degli ‘Anziani sempre giovani’, che ha la propria sede nell’ex scuola primaria di via Convento e che si incontrano diverse volte alla settimana per attività di socializzazione e di incontro.

Lo rimarca la presidente Franca Manieli: «Del nostro sodalizio fanno parte circa 160 soci e per le svariate iniziative ci ritroviamo tutti i giorni e molte attività sono legate al movimento. Si svolgono da tempo attività di ginnastica finalizzata alla salute con Alessandra Ennas, ballo sardo, ballo di gruppo, bocce, karaoke, importantissimo e molto gradito a tanti appassionati».

Nel fine settimana la sede è aperta dalle prima ore del pomeriggio e la partecipazione è sempre alta e fornisce un valido antidoto alla solitudine e all’isolamento. Non mancano spesso anche gli incontri su importanti tematiche come quelle legate alle guerre, alla Giornata della Memoria e in particolare ai campi di sterminio.

All’interno dell’associazione ognuno trova spazio con la sua creatività e non manca mai una parola di conforto per chi si trova in una situazione di sofferenza fisica o psicologica.

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