Lo sport come occasione di crescita, inclusione e conquista dell’autonomia. Prenderà il via a ottobre, a Senorbì, il progetto “Sportiva-Mente”, promosso dall’associazione “Sa Mariposa” in collaborazione con lo studio di psicomotricità e psicologia “Passo Dopo Passo”.

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi con disabilità cognitiva e disturbi dello spettro autistico e nasce con l’obiettivo di accompagnare ogni partecipante in un percorso costruito sulle proprie esigenze e capacità.

“Verso l’autonomia” è il motto scelto per il progetto, che attraverso le attività ludico-sportive punta a favorire l’inclusione e lo sviluppo delle competenze personali e sociali.

Il programma sarà articolato per fasce d’età e affiancherà alla pratica motoria specifici laboratori ispirati al metodo Teacch, approccio finalizzato a facilitare l’apprendimento, la strutturazione delle routine e il consolidamento delle autonomie di base nella vita quotidiana.

A seguire il percorso, con una supervisione professionale, saranno la dottoressa Roberta Meloni e la dottoressa M. Raffaela Sirigu, con l’obiettivo di garantire un’attenzione costante alle caratteristiche e alle necessità di ciascun partecipante.

Le attività si svolgeranno nella sede di via Sardegna 17, a Senorbì. Per informazioni sulle iscrizioni e sul programma è possibile contattare l’associazione ai numeri 379 3776279 (dottoressa Meloni) e 351 4460821 (dottoressa Sirigu), oppure scrivere all’indirizzo email sa.mariposa06.ott.2022@gmail.com.

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