Quartu ospita domani la presentazione del libro ‘L’età del caos globale. Disuguaglianze e guerre dell’epoca nuova’, di Nicola Manca. Un momento di approfondimento e dialogo sui grandi temi della scena contemporanea, non solo locale, ma nazionale e internazionale.

L’appuntamento, in programma domani - 23 settembre - alle 17,30 nella Sala dell’Affresco dell’ex Convento dei Cappuccini, è promosso da Rinascita Sardegna: oltre all’autore del libro, sarà presente anche il sindaco Graziano Milia.

Il libro, spiegano gli organizzatori dell’incontro, «analizza fatti meno recenti e altri episodi di attualità, per una visione che indica un’ipotesi sulla geopolitica: una crisi sistemica che viene da lontano, tra conflitti, declino occidentale e delle democrazie, nuove potenze globali che emergono prepotentemente e sono parte importante dell’umanità. Partendo dal ruolo dell’Europa e dalla sua capacità, che è anche opportunità, di orientare delle scelte, un’indagine sull’ordine mondiale, non durante un cambio d’epoca, ma all’inizio di una nuova epoca».

Classe 1951, Nicola Manca è stato deputato del Pci, e ha ricoperto incarichi legati alla politica internazionale e alla cooperazione. Attualmente è consulente per progetti di cooperazione internazionale per istituzioni pubbliche e private.

Rinascita Sardegna - si legge nella nota - «continua così a stimolare il dibattito sui grandi temi dell’attualità, promuovendo momenti di confronto aperti alla cittadinanza, alle istituzioni e al mondo dell’associazionismo. Dopo l’evento con Goffredo Bettini dello scorso luglio, anche la nuova iniziativa vuole favorire l’incontro tra esperienze nazionali e realtà territoriali, mettendo a dialogo prospettive diverse e contribuendo ad arricchire il confronto pubblico sull’Isola, in un percorso che intreccia cultura, politica e società».

© Riproduzione riservata