Sarà messa in sicurezza la strada provinciale che dalla rotonda di Is Funtaneddas in territorio di Quartu porta a Gannì sulla vecchia Orientale, proseguendo poi per Maracalagonis e Sinnai.

Un progetto da oltre un milione e mezzo di euro, assolutamente necessario per ripristinare l’asfalto e realizzare tutte le opere necessarie per rendere il traffico meno insidioso. Una strada che si sviluppa complessivamente su una decina di chilometri.

"Il progetto – dice Paolo Mereu, funzionario del settore viabilità della Città metropolitana – è in fase di redazione. Contiamo di approvarlo entro l’anno e di appaltarlo subito dopo con i lavori che potrebbero quindi essere avviati entro i primi mesi del prossimo anno”.

Previsto il rifacimento dell’asfalto, della segnaletica orizzontale e verticale di una strada che tocca i Comuni di Quartu sino alla vecchia Orientale, di Maracalagonis, sino allo svincolo per la circonvallazione per Settimo e che, da qui, si dirige verso Sinnai, all’altezza della ex Comunità montana. Il progetto è in fase di studio. L'appalto, forse a fine anno.

