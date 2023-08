Dimezzati a Quartu Sant’Elena i tempi per la liquidazione delle borse di studio e dei bonus per i libri di testo. Una buona notizia per gli studenti aventi diritto e per le loro famiglie.

Gli uffici della Pubblica Istruzione hanno infatti pagato le spettanze entro il mese di luglio quando, nelle annualità passate, si arrivava in genere al mese di dicembre, se non anche oltre la fine dell'anno.

I cittadini interessati hanno già ricevuto il bonifico direttamente sul conto corrente.

«Sentivamo da tempo la necessità di accelerare l’erogazione delle Borse di Studio e dei Buoni per i libri di testo, per poter aiutare nei tempi giusti le famiglie in difficoltà – spiega l’assessora Cinzia Carta -. Grazie alla digitalizzazione delle istanze sul portale comunale, abbiamo velocizzato i processi di verifica dei requisiti dei cittadini e potuto quindi erogare in anticipo i pagamenti».

In totale le istanze presentate per l’annualità 2022/2023 sono state 1.928; i beneficiari per il rimborso libri di testo sono 951, invece per le borse di studio regionali anno scolastico 21/22 sono 1.440.

Mentre le borse di studio cosiddette "nazionali" gestite dalla Regione Sardegna sono ancora ferme in attesa che l'assessorato regionale alla Pubblica istruzione accrediti le somme spettanti.

(Unioneonline/s.s.)

