Numerose segnalazioni per un forte odore di gas. Sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco da Cagliari e hinterland nella giornata di oggi. Le squadre del 115 hanno proceduto con le verifiche e gli accertamenti senza però riscontrare l’origine della puzza.

Anche lunedì nel centro di Cagliari numerose persone avevano avvertito l’odore di gas in viale Diaz ma in quel caso, secondo gli accertamenti svolti dai vigili, era dovuto alla rottura di una tubazione da parte di un mezzo impegnato nel cantiere per la realizzazione del tracciato della metropolitana di superficie.

Le segnalazioni oggi si leggono, in gran numero, anche sui social. Non è un fatto nuovo, in estate si era verificati casi simili. Il primo giugno per precauzione, presumendo una fuga di gas, era stata evacuata la scuola Riva in piazza Garibaldi. La stessa cosa avvenne il 12 giugno quando venne fatto evacuare l’ospedale Marino. Allora i controlli avevano escluso il coinvolgimento delle principali aziende di stoccaggio e distribuzione del gas.

In tutti questi casi però, compreso quello odierno, non è stata ancora chiarita l’origine del fenomeno.

(Unioneonline/A.D.)

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