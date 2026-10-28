La Giunta comunale di Quartu ha approvato il documento di Indirizzo alla Progettazione per le opere di completamento del Teataro comunale. L’intervento, del valore complessivo di 813mila euro, è finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari.

Le opere previste riguardano il completamento delle finiture interne di platea, galleria e ambienti di servizio, la revisione e l’armonizzazione degli impianti elettrici e di illuminazione, il ripristino degli impianti di climatizzazione oggi non funzionanti o incompleti, gli interventi di correzione e isolamento acustico della sala, il completamento delle dotazioni scenotecniche e la realizzazione dell’impianto audio.

Prima di ogni nuova lavorazione si sta effettuando una ricognizione di quanto già installato, in modo da recuperare ciò che è utilizzabile ed evitare sovrapposizioni con gli interventi già eseguiti. Il quadro economico comprende inoltre la fornitura e l’installazione di un ascensore, a garanzia della piena accessibilità dell’edificio.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza e alla conformità normativa: trattandosi di un locale di pubblico spettacolo, il progetto dovrà prevedere la pratica di prevenzione incendi e il passaggio in Commissione di vigilanza, oltre alla verifica dell’accessibilità e dei requisiti acustici.

La progettazione si articolerà in due livelli, progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, ai quali seguiranno l’affidamento dei lavori e la loro esecuzione. Il cronoprogramma di massima prevede tempi contenuti per le fasi di progettazione e approvazione e circa sei mesi per l’esecuzione dei lavori, a cui si aggiungeranno le procedure di collaudo e di certificazione antincendio necessarie per l’agibilità. Le tempistiche effettive, compatibilmente con l’acquisizione dei pareri richiesti, fanno prevedere un completamento dell’opera entro il 2027.

«Il cantiere è stato contraddistinto da diverse criticità, fin dal primo intervento dell’Amministrazione nella scorsa Consiliatura, con il susseguirsi di nuove normative riguardo i luoghi di pubblico spettacolo, con particolare riferimento alle norme sismiche e sulla sicurezza antincendi - spiega l’Assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti -. Ora stiamo arrivando al traguardo: dopo aver messo a punto tutte le criticità resta la parte di affinamento; ci concentreremo quindi sulle impegnative opere finali, lavori di natura molto specialistica per i quali abbiamo acquisito consulenze specifiche che ci permetteranno di realizzarli in tempi adeguati».

© Riproduzione riservata