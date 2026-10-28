Annullata la festa del 31 ottobre nella suggestiva cornice delle ex carceri di Castiadas pensata per valorizzare le tradizioni popolari sarde proprio nella notte di Halloween. L’evento denominato “Sa Reula” non si svolgerà “per motivi tecnici e organizzativi” come ha spiegato il Comune ma anche “per l’impossibilità di trovare un accordo sulle condizioni operative” come hanno invece sottolineato le organizzatrici Alessia Ghisoni e Michela Carta.

Il nodo del mancato accordo riguarderebbe le modalità di somministrazione di cibi e bevande. Il progetto originario prevedeva degustazioni e assaggi delle produzioni locali, attraverso il coinvolgimento degli operatori del territorio. Le condizioni successivamente richieste prevedevano invece la somministrazione gratuita e illimitata di cibo e bevande a tutti. Un impegno che, secondo le organizzatrici, non rientrava negli accordi iniziali.

Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni ha spiegato che «le risorse saranno destinate ad altre iniziative, con particolare attenzione al periodo natalizio e ai più fragili». Proposta accolta con favore dalle organizzatrici che, in ogni caso, ringraziano il sindaco «per l’interesse che ci ha sempre dimostrato».

Il primo cittadino ha aggiunto che «l’auspicio è quello di poter riproporre “Sa Reula” il prossimo anno, considerata la rilevanza del progetto e l’interesse che l’iniziativa ha suscitato, affinché possa essere organizzata nelle migliori condizioni possibili e diventare un appuntamento significativo per la comunità e per la promozione turistica del paese».

© Riproduzione riservata