Pochi secondi di paura. Si è consumata così l’aggressione nella tarda serata di martedì tra via Santi e via Emanuela Loi a Sestu. La vittima, ieri ancora sotto shock, è Donatella Matta, 69 anni, residente in zona. Ignoto l’aggressore, che portava una maschera di Halloween.

«Rincasavo dopo essere andata a trovare mia figlia», racconta la donna, «quando qualcuno mi è arrivato alle spalle. Mi ha colpito dietro l’orecchio, e poi sul viso. Ho urlato, e lui è subito scappato. Allora sono corsa a casa, dove c’era mio marito».

Pochi i dettagli che la donna ha potuto riconoscere: capelli lunghi, corporatura robusta, una maglietta arancione, e una grande maschera, a strisce rosse, che celava completamente il viso. Resta la paura, che impiegherà più tempo ad andar via di qualsiasi cicatrice. «Quando l’ho saputo sono corso da mia madre, era ancora spaventata», racconta il figlio, Joele Ferru, «nel nostro paese non siamo più al sicuro».

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