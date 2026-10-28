Quartu, oltre 800mila euro per completare il teatro comunaleLa Giunta ha approvato il documento di indirizzo per completare gli interventi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Giunta comunale di Quartu ha approvato il documento di Indirizzo alla Progettazione per le opere di completamento del Teatro comunale. L’intervento, del valore complessivo di 813mila euro, è finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari.Le opere previste riguardano il completamento delle finiture interne di platea, galleria e ambienti di servizio, la revisione e l’armonizzazione degli impianti elettrici e di illuminazione, il ripristino degli impianti di climatizzazione oggi non funzionanti o incompleti, gli interventi di correzione e isolamento acustico della sala, il completamento delle dotazioni scenotecniche e la realizzazione dell’impianto audio. Prima di ogni nuova lavorazione si sta effettuando una ricognizione di quanto già installato, in modo da recuperare ciò che è utilizzabile ed evitare sovrapposizioni con gli interventi già eseguiti. Il quadro economico comprende inoltre la fornitura e l’installazione di un ascensore, a garanzia della piena accessibilità dell’edificio. Grande attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza e alla conformità normativa: trattandosi di un locale di pubblico spettacolo, il progetto dovrà prevedere la pratica di prevenzione incendi e il passaggio in Commissione di vigilanza, oltre alla verifica dell’accessibilità e dei requisiti acustici. La progettazione si articolerà in due livelli, progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, ai quali seguiranno l’affidamento dei lavori e la loro esecuzione.
Il cronoprogramma di massima prevede tempi contenuti per le fasi di progettazione e approvazione e circa sei mesi per l’esecuzione dei lavori, a cui si aggiungeranno le procedure di collaudo e di certificazione antincendio necessarie per l’agibilità. Le tempistiche effettive, compatibilmente con l’acquisizione dei pareri richiesti, fanno prevedere un completamento dell’opera entro il 2027.
“Il cantiere è stato contraddistinto da diverse criticità, fin dal primo intervento dell’Amministrazione nella scorsa Consiliatura, con il susseguirsi di nuove normative riguardo i luoghi di pubblico spettacolo, con particolare riferimento alle norme sismiche e sulla sicurezza antincendi - spiega l’Assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti -. Ora stiamo arrivando al traguardo: dopo aver messo a punto tutte le criticità resta la parte di affinamento; ci concentreremo quindi sulle impegnative opere finali, lavori di natura molto specialistica per i quali abbiamo acquisito consulenze specifiche che ci permetteranno di realizzarli in tempi adeguati".