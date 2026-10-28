Centro storico isolato da tre giorni a Capoterra, con pesanti ripercussioni sulle attività commerciali: a generare il problema, un cavo tranciato durante i lavori per la posa della fibra ottica.

Il disservizio interessa gli esercizi tra via Indipendenza, piazza Santa Croce, via Diaz, via Bari e via del Popolo, rimasti senza linea telefonica e connessione internet. A denunciare la situazione è il consigliere di minoranza Silvano Corda: «Durante gli scavi la ditta incaricata avrebbe tranciato alcuni cavi, provocando l’interruzione dei collegamenti. Le cause e le responsabilità del guasto dovranno essere accertate, ma i disagi stanno mettendo in difficoltà soprattutto le attività, che senza linea internet sono costrette a fare a meno dei pos. Chiedo un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale, affinché vengano effettuate le verifiche necessarie sui lavori e sollecitato il ripristino delle linee».

La vice sindaca, Silvia Sorgia, spiega come la situazione stia tornando alla normalità: «Purtroppo quando si effettuano degli scavi può capitare che si danneggia qualche cavo, era accaduto anche con i lavori di Abbanoa. La ditta incaricata si è subito adoperata per risolvere il problema, e limitare i disagi per cittadini e commercianti».

© Riproduzione riservata