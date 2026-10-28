Dopo tre anni di cantieri - e continui intoppi tra norme che cambiano e criticità in corso d’opera - il teatro comunale di Quartu inizia a vedere il traguardo. Stavolta c’è un nuovo sì che - assicurano dal Municipio - dà il via agli ultimi lavori prima dell’inaugurazione: la Giunta ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione che sblocca le opere di completamento dell’edificio di viale Marconi, quello che i quartesi hanno conosciuto per decenni come cinema Il Nuovo.

Un intervento da 813mila euro, finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 grazie all’Accordo con la Città metropolitana di Cagliari. Soldi che serviranno a trasformare lo stabile in un contenitore culturale polifunzionale, sicuro, accessibile, aperto non solo al teatro ma a conferenze, spettacoli e eventi. L’amministrazione comunale punta a chiudere il cerchio della rivitalizzazione del centro urbano. Dopo Ex Convento dei Cappuccini, Ex Caserma e Spazio Michelangelo Pira, il teatro di viale Marconi diventerebbe il tassello mancante per dare a Quartu un rilievo culturale metropolitano, e non solo.

Nel dettaglio si completeranno le finiture interne di platea, galleria e ambienti di servizio, si revisioneranno gli impianti elettrici e di illuminazione, si ripristinerà la climatizzazione oggi non funzionante, si interverrà sull’acustica della sala con correzioni e isolamento, si completeranno le dotazioni scenotecniche e si realizzerà l'impianto audio.

Prima di partire con i nuovi lavori si procederà con la ricognizione di quanto già installato per recuperare il recuperabile. Nel quadro economico c'è anche un ascensore per garantire la piena accessibilità. E poi il nodo sicurezza: essendo locale di pubblico spettacolo serviranno pratica antincendio e passaggio in Commissione di vigilanza.

Un altro anno fra lavori e collaudi, con l’obiettivo completamento entro il 2027."Il cantiere ha avuto diverse criticità fin dalla scorsa consiliatura, con il susseguirsi di nuove normative su sismica e antincendio per i locali di pubblico spettacolo - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti -. Ora arriviamo al traguardo. Resta la parte di affinamento, opere finali molto specialistiche per le quali abbiamo acquisito consulenze specifiche che ci permetteranno di rispettare i tempi".

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