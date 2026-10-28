È ancora emergenza topi nelle scuole quartesi. Dopo le chiusure nelle scorse settimane del liceo scientifico Brotzu e prima ancora delle scuole di via Palestrina, Beethoven, Dei Nasturzi e Tiziano. adesso i ratti sono stati avvistati nell'istituto tecnico Levi a Pit'z e Serra.

I topi sono stati trovati, e anche immortalati, davanti all'ingresso della palestra. Da qui l'immediata segnalazione ad Asl e Comune. Adesso i tecnici della Pro sevice incaricati dalla Città Metropolitana effettueranno i sopralluoghi e dopo di che saranno programmate el derattizzazioni. L'istituto si trova a ridosso della campagna e di grandi campi incolti dove i topi scorrazzano tranquullamente. Intanto i ratti imperversano anche nelle strade del centro tanto che per il mese di novembre sono stati programmati diversi interventi che riguarderanno le vie Della Musica, Corridoni, Ariosto,Giotto e Stromboli. Ancora Sardegna, Delle Speronelle, Leonardo da Vinci. Dopo alcuni giorni dal posizionamento delle esche seguiranno i controlli sul buon esito del trattamento. Ci saranno le stesse regole: vietato manomettere le esche, sostare e passare nell'area della derattizzazione, transitare con animali . Prima dell'apertura di cantieri le imprese devono predisporre le derattizzazioni.

© Riproduzione riservata