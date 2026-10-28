

Sono iniziati i lavori di manutenzione sulla vecchia Strada provinciale 21 che collega l'abitato di Burcei alla vecchia Orientale sarda, all'altezza di Campuomu.

Dopo le sollecitazioni delle amministrazioni comunali e del Comitato cittadino, la Città metropolitana sta procedendo alla sostituzione dei guardrail divelti o danneggiati, segnalati da tempo anche dagli automobilisti come una delle principali criticità del tracciato che si sviluppa per circa sei chilometri. Criticità legate anche alle condizioni precarie di diversi tratti di asfalto e ai pericoli legati anche alla nebbia che da queste parti fa spesso capolino.

«Il Comitato cittadino per la strada - dice uno dei suoi componenti, Vittorio Monni - accoglie positivamente l'intervento in atto sul guardrail, arrivato dopo anni di denunce e richieste. La sicurezza degli automobilisti, sostiene, deve restare la priorità. Tra le opere più urgenti il Comitato indica il posizionamento degli occhi di gatto, dispositivi catarifrangenti utili a individuare i margini e l'andamento della carreggiata. La nebbia, frequente in diversi periodi dell'anno, riduce drasticamente la visibilità, soprattutto nelle ore serali e notturne. In queste condizioni, i dispositivi riflettenti possono aiutare gli automobilisti a orientarsi e a riconoscere il tracciato».

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