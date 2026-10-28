E alla fine il Comune ci ha ripensato. I lavori per la sistemazione dell'asfalto nel tratto quartese dell'ex 554, ribattezzata da tempo viale Europa, non si faranno più di giorno ma negli orari notturni. E così l'intervento previsto in questi giorni slitta, con date e orari che saranno definiti a breve, presumibilmente alla prossima settimana. Una decisione che arriva, come hanno spiegato dal Comune, "a seguito di interlocuzioni avviate con la Polizia locale". Per cui adesso "si sta rimodulando tutto il programma".

La notizia ha fatto felici un po’ tutti, ma soprattutto chi ogni giorno deve raggiungere Cagliari per andare al lavoro o a scuola ed è già costretto a sobbarcarsi lunghe code non solo sulla 554 ma anche in viale Marconi.

«Ringraziamo l’amministrazione per questa nuova programmazione dei lavori», dice la presidente del Comitato spontaneo di residenti di Quartello Marina Lattanzi, «e siamo contenti che si sia tenuto conto anche dei suggerimenti dei cittadini più interessati come appunto quelli di Quartello».

L’intervento di bitumazione si è reso necessario per via delle critiche condizioni dell’asfalto, che presenta buche e pericolosi avvallamenti un po’ in tutto il percorso, già da tempo. La spesa per portarlo avanti è di circa circa 300mila euro.

© Riproduzione riservata