Un locale adibito a deposito di bevande mai notificato alla competente autorità sanitaria, e con all’interno oltre 17.000 bottiglie di acqua minerale di varie marche e formati, per un volume complessivo di circa 20.000 litri.

È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas a Quartu. La mancanza della idoneità dei locali alla conservazione di prodotti alimentari ha reso necessario l’immediato sequestro della merce.

La responsabilità della violazione è stata ricondotta al legale rappresentante della società, mentre la custodia dei prodotti sequestrati è stata affidata allo stesso esercizio commerciale. L’Autorità Sanitaria verrà informata per le valutazioni e i provvedimenti di propria competenza.

(Unioneonline)

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