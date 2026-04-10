A Quartu si va a lezione di primo soccorso per insegnare ai cittadini a salvare una vita. L'inziativa, che prende il via domani, è della Pro loco con la collaborazione del centro di formazione Colombo.

Niente lezioni in aula questa volta, ma dimostrazioni pratiche all'aria aperta nei parchi e nelle piazze in modo da cercare di coinvolgere il maggior numero di persone possibile. Perché in certi momenti avere sangue freddo e sapere intervenire tempestivamente può davvero togliere fuori da situazioni ad alto rischio.

Si parte quindi domani mattina alle 10 in contemporanea al parco Europa a Pitz'e Serra e in piazza IV Novembre, in pieno centro, frequentata ogni giorno da tantissime persone soprattutto anziani. Si prosegue poi il 18 aprile con un altro doppio appuntamento sempre alle 10 al parco Matteotti e al parco Parodi a Sant'Andrea nel litorale, in modo da non trascurare nessun angolo della città. Personale esperto insegnerà a praticare il massaggio cardiaco e a dare istruzioni su come allertare i soccorsi.

Parte fondamentale sarà la dimostrazione della disostruzione delle vie aeree per adulti e bambini, una manovra importantissima soprattutto a seguito della morte di due bambini di recente, soffocati da bocconi di cibo. Tutti possono partecipare in modo del tutto gratuito. Ci si avvarrà anche dell'ausilio di manichini.

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