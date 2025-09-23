Il Tyrrhenian Link entra nella fase cruciale. Tanto che la Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza per interdire alla navigazione, alla pesca e non solo il tratto di costa davanti a Terra Mala, nel litorale Quartu, dove è stato posato il primo tubo per la Sicilia e presto si predisporrà per la sistemazione del secondo.

L'area attorno al cantiere e lo specchio d'acqua davanti a Terra Mala sono del tutto interdetti per permettere il completamento delle opere di collegamento. L'ordinanza riguarda in particolar modo la sorveglianza del cavo, la cui posa è stata terminata la settimana scorsa.

A Terra Mala i cittadini sono preoccupati. E il silenzio dei comitati è in parte da attribuire a una situazione di stallo che si estende anche ad altro. Oltre a sentirsi accerchiati, ora hanno il timore che le loro abitazioni possano perdere valore con grande velocità.

