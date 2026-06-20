Dopo il taglio del nastro poco più di un mese fa, il centro giovani di via Monsignor Angioni apre ufficialmente le porte ai giovani del territorio. Uno spazio multifunzionale nato grazie al progetto DesTeenazione finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà con un investimento di 3 milioni di euro: un progetto ambizioso che punta a contrastare la povertà educativa, l’emarginazione sociale e ogni forma di devianza attraverso servizi gratuiti rivolti agli adolescenti e alle loro famiglie.

Martedì 23 giugno, dalle 18 alle 23, è in programma il primo open day nel centro: gaming, sport, musica, tornei, karaoke e momenti di aggregazione animeranno una serata pensata per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni, che avranno così l’opportunità di conoscere da vicino il nuovo centro e le attività che ospiterà nei prossimi mesi.

La struttura - ricordano dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune, che coordina il progetto - «rappresenta un nuovo punto di riferimento per i giovani dell’intero Ambito Plus Quartu-Parteolla. Un luogo aperto, sicuro e gratuito, nato per favorire la crescita personale, la socializzazione e la valorizzazione dei talenti, offrendo opportunità educative, culturali e ricreative costruite a partire dai bisogni e dalle aspirazioni dei ragazzi».

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