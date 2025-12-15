Gli uffici postali di Senorbì e Guasila diventano eco-sostenibili. Proseguono in Trexenta, gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale. È stata completata, infatti, negli uffici postali di Senorbì in via Sicilia e a Guasila in via Manzoni l’installazione di due nuovi sistemi fotovoltaici sui tetti delle sedi, in grado di generale una potenza complessiva, rispettivamente, di 21 e 12 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 32.000 e 19.000 kWh, e che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica, rispettivamente, di circa 16 e 9 tonnellate annue.

L’installazione dei sistemi fotovoltaici posizionati a Senorbì e Guasila fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50 kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19 MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.

