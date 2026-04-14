Dopo il furto alla pizzeria Diametro 30 di qualche settimana fa, i ladri tornano in azione in via Cagliari a Quartu. Questa volta nel mirino dei balordi è finito il bar El Freko, all'angolo con via D'Annunzio, uno dei più frequentati della zona.

Dopo avere forzato la serranda con un piede di porco i malviventi si sono introdotti nei locali portando via la cassa che conteneva 550 euro. Non hanno toccato altro: né la tv, né bottiglie e altra merce e poi si sono allontanati in tutta calma.

Ad accorgersi di cosa era successo è stata una dipendente che questa mattina alle 4 è arrivata per aprire il locale e che ha subito allertato il titolare Salvatore Platone che racconta: «Purtroppo in questa strada stanno succedendo cose poco piacevoli, prima la pizzeria e adesso noi. Questa mattina sono andato subito a fare denuncia ai carabinieri».

Con lui ha portato anche le immagini delle telecamere del locale che inquadrano due uomini che si siedono nell'ingresso. In testa hanno il cappuccio della felpa che non li rende riconoscibili. Anche alla pizzeria Diametro 30 era stata portata via la cassa. Saranno adesso le indagini a stabilire se i due furti siano collegati.

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