Anche quest’anno il Coordinamento Pedagogico territoriale (CPT) di Quartu, composto dalle scuole dell’infanzia, pubbliche e private, ha dato il via alle sue attività, continuando un percorso che intende offrire opportunità di formazione e aggiornamento per gli educatori, i docenti e gli operatori scolastici del territorio, con l’obiettivo di migliorare costantemente le pratiche educative e di creare un sistema integrato che coinvolga le scuole, i servizi educativi e le famiglie.

Tra le principali attività organizzate dal CPT in questa annualità spiccano due viaggi studio al di fuori della regione, che hanno permesso a un gruppo di educatori e docenti di entrare in contatto con esperienze e buone pratiche pedagogiche.

La prima trasferta ha portato una delegazione di 15 persone a Carpi, dove il gruppo ha avuto l’opportunità di visitare diversi servizi educativi locali, con attività di workshop condotte dalla dott.ssa Laura Malavasi che hanno stimolato la riflessione e il confronto tra i partecipanti. Il secondo viaggio studio, che ha visto la partecipazione di 25 professionisti, ha avuto come destinazione Trento, dove il gruppo ha preso parte al convegno della Erickson sulla scuola creativa.

Un’importante opportunità di aggiornamento sulle metodologie innovative in ambito scolastico ed educativo, in occasione della quale i partecipanti hanno potuto confrontarsi con esperti del settore ed esplorare nuove idee per una didattica più inclusiva, dinamica e stimolante.

E proprio questa capacità di organizzare attività formative di alto livello e collaborare con realtà educative e istituzioni di tutta Italia sta permettendo al CPT di Quartu Sant'Elena di porsi come punto di riferimento per gli operatori del settore. È la conferma dell’importanza di investire nella formazione continua degli educatori, per rispondere alle sfide che la scuola si trova ad affrontare. D’altronde è proprio con l’impegno costante nel creare una rete di supporto e scambio tra i professionisti del settore che si promuove un’educazione di qualità per tutti.

Nei prossimi mesi, il CPT quartese proseguirà la formazione congiunta, promuovendo la collaborazione e il lavoro in rete tra le diverse figure educative. Ci si concentrerà in particolare sulle tematiche più attuali, quali l’inclusività, l’educazione attraverso l’arte, la documentazione educativa. Resterà ampio anche il calendario di momenti formativi destinati alle famiglie, tra incontri e laboratori su argomenti specifici, con l’obiettivo di sensibilizzare i genitori sui temi educativi e offrire loro gli strumenti necessari per supportare i figli nel percorso di crescita.

«L’attività del Coordinamento Pedagogico di Quartu prosegue a pieno ritmo e con un grande fermento che conferma il valore di questa realtà nata per la prima volta in città con la nostra amministrazione - commenta l’Assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta -. Nuove opportunità di crescita significano ricadute positive per tutto il territorio. Come Settore Pubblica istruzione, continuiamo a sostenere e incoraggiare questo percorso».

