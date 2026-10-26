Dopo le dimissioni dei nove consiglieri che hanno decreta la fine della Giunta di Quartucciu, l’ex vicesindaca Elisabetta Contini ha deciso di contestare duramente la ricostruzione del sindaco e ha spiegato le ragioni della rottura, ormai irreparabile.

«Nel 2022 ho accettato questo incarico con spirito di servizio e con un profondo riconoscimento verso la mia comunità. In questi quattro anni ho lavorato senza sosta, intercettando importanti finanziamenti e garantendo sempre la massima lealtà istituzionale. Ho sempre chiesto al sindaco un confronto aperto, purtroppo le mie richieste sono sempre state snobbate o rimandate», attacca Contini.

«C’è stata una sistematica e deliberata attività di isolamento nei miei confronti culminata nel 2025, periodo in cui avevo chiesto formalmente e ripetutamente momenti di verifica politica e di bilancio dei nostri risultati». Il punto di non ritorno e la spaccatura definitiva: «La massima delusione è arrivata con la sua pugnalata alle spalle, quando ha cercato di organizzare una sua lista nascosto. Dopodiché mi ha confermato la sua volontà di candidarsi alle Regionali, utilizzando Quartucciu come trampolino di lancio. In questi 10 anni ha voltato le spalle a ben 11 consiglieri che lo hanno sostenuto e gli hanno consentito di diventare sindaco».

La critica verso i risultati ottenuti: «L’operato e l’esito di questi 4 anni di legislatura non è il frutto esclusivo dell’operato del sindaco, ma al contrario è il lavoro incondizionato ed attento degli assessori che operavano per portare soluzioni e risultati in paese, mentre lui si limitava ad osservare».

Sulla gestione dell’ente, Contini prende le distanze da «deliberazioni e atti che ritengo presentino forti profili di criticità e illegittimità amministrativa. Come certe scelte relative all’Imu retroattivo di cinque anni, così come la predisposizione del regolamento».

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