Continua il progetto del Comune per rendere Quartu una città sempre più verde. Dal 2023 ad oggi sono stati piantati 286 alberi di alto fusto. A questi si aggiungono 1840 arbusti e 20 mila fioriture stagionali. Il verde è arrivato anche laddove non c’era come ad esempio al parco Matteotti dove è stato sistemato il prato ex novo mentre in altre aree si è potenziato quello già esistente come ad esempio al parco Europa a Pitz’e Serra e al parco Parodi a Sant’Andrea.

E da stamattina una task force di operai della Avr, la ditta che si occupa della gestione del verde in tutta la città, è a lavoro per riqualificare tutte le aiuole e le piazzette del centro e non solo. Partiti da piazza Azuni si è poi proseguito a sistemare margherite, primule e narcisi in tutta la zona attorno al Comune compresa la piazza XXVIII Aprile. Un’ondata di colore per restituire decoro ad aiuole che vengono trasformate dagli incivili in cassonetti dove gettare rifiuti o in posacenere colmi di cicche di sigarette. La speranza adesso è che i fiori restino al proprio posto e che, come succede sempre, non vengano rubati.

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