

Allarme sabato notte tra via Cagliari e via Brigata Sassari a Quartu Sant'Elena.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che si è sviluppato all'interno di un locale commerciale, adibito alla lavorazione e vendita di opere d'arte.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della centrale operativa del Comando di Cagliari per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le fiamme hanno coinvolto alcuni materiali acrilici e quadri.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all'intera struttura.

Non si registrano persone coinvolte. I Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio. Non si esclude che le probabili cause siano di origine elettrica.

(Unioneonline)

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