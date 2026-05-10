Nella notte tra sabato e domenica raffica di controlli dei Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena, supportati dal personale della locale Sezione Radiomobile e dai colleghi delle Stazioni di Selargius e Sinnai, lungo il litorale del Poetto e nelle aree maggiormente interessate dalla movida notturna. E non sono mancati i provvedimenti.

Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura dopo essere stati trovate trovate in possesso di droga, mentre per un operaio di Selargius è scattata anche una denuncia a piede libero. Nel corso della perquisizione, che i militari hanno deciso di estendere anche al veicolo dell'uomo, è stato infatti rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di oltre sedici centimetri.

Il dispositivo di controllo ha visto inoltre il pattugliamento delle principali arterie stradali, portando all'identificazione di quasi 160 persone e alla verifica di 75 veicoli in transito.

Tra gli automobilisti controllati anche un 27enne residente a Monserrato, che era al voltante senza aver mai conseguito la patente. Dagli accertamenti è emerso che il giovane aveva già commesso la medesima infrazione nell'arco dell'ultimo biennio, dunque nei confronti è scattata la denuncia per la reiterazione del reato, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

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