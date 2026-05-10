I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di San Vito hanno arrestato un 36enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari, che da qualche giorno monitoravano con discrezione le abitudini e gli spostamenti dell'uomo, hanno colto il momento giusto per intervenire. In suo possesso è stato trovato un involucro in cellophane termosaldato contenente circa 23 grammi di hashish e otto dosi di cocaina pronte per la cessione, per un peso complessivo di 3,3 grammi. I Carabinieri hanno recuperato e sequestrato anche 1.300 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. La perquisizione si è poi conclusa all'interno della sua autovettura, dove è stata trovata una mazza da baseball in alluminio lunga 70 centimetri.

Ricostruita la vicenda, tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l'uomo è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida disposta dall'Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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