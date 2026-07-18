Notte insonne senza il sollievo dei condizionatori nella giornata più calda dell'estate, elettrodomestici in tilt e commercianti costretti a chiudere e alle prese con enormi perdite.

Parte del centro storico di Quartu è senza luce da 12 ore, mentre nella zona di Sa Funtanedda la corrente manca da 15 ore. Guasti ripetuti stanno creando enormi disagi con malori tra le persone anziane e malati che da ore non possono nemmeno godere del refrigerio dei condizionatori nell'ennesimo giorno torrido.

In via Marconi dove stasera ci sarà la festa della birra che richiamerà tantissime persone, gli umori sono neri. «Ieri sera abbiamo dovuto mandare via i clienti e buttare gli impasti già pronti», dicono dalla pizzeria Tam Tam, «e per stasera abbiamo un sacco di ordinazioni e ancora non abbiamo potuto preparare gli impasti che in genere facciamo alle 9 di mattina. Per noi è un danno gravissimo, soprattutto oggi che in piazza Azuni ci sarà la festa che richiamerà tante persone e poi c'è chi ha prenotato per portarsi le pizze in casa per vedere la partita».

Stesso problema al vicino Bar Imperial, dove il titolare Marcello Paulis dice: «Non so ancora quantificare i danni ma sono molto ingenti. Senza luce da ieri le perdite sono enormi».

L'ambulatorio dentistico ha appeso un cartello: «Ci scusiamo per il disagio ma senza luce non possiamp aprire».

Le proteste si sono riversate anche sui social dove i cittadini hanno raccontato l'incubo di stare ore senza la luce, «tra enormi disagi, con un caldo atroce. E costretti a buttare via ciò che c'era in frigo».

In mattinata le squadre dell'Enel erano in azione nella cabina di via Marconi per cercare di risolvere il guasto.

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