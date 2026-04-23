Da una parte Abbanoa, dall’altra i lavori di Terna per il Tyrrhenian Link. Nel tratto da Capitana fino a Terra Mala lungo la litoranea quartese, si procede tra scavi, semafori per regolare il senso unico di marcia e disagi vari.

E anche per questo ponte della Liberazione, gli automobilisti si dovranno rassegnare a code e disagi.

Il caos inizia proprio all’altezza di Capitana dove ci sono tre diversi cantieri e tre semafori che ovviamente bloccano il flusso di traffico in un tratto stretto e a due corsie, una per ogni senso di marcia. Dalle parti dell’incrocio di Terra Mala a lavorare è invece Abbanoa: l’intervento è quello per la realizzazione del collettore fognario tra Marina Residence e Terra Mala che non solo consentirà di mandare in pensione diversi vecchi depuratori delle lottizzazioni della costa ma permetterà di dirottare tutti gli scarichi verso il depuratore consortile di Is Arenas. Un’opera attesa da tempo dai residenti del litorale e che porterà indubbi benefici, ma per ora i cantieri stanno soltanto creando rallentamenti al traffico.

«Stiamo completando il manto stradale nella bretella di Terra Mala», spiegano da Abbanoa, «ma entro maggio chiudiamo tutti i cantieri». I lavori proseguiranno «ma non su strada. Ci resta da fare l’attivazione dei sollevamenti fognari delle lottizzazioni ma non lungo la litoranea per cui non ci saranno disagi».

La buona notizia è che entro il primo giugno anche Terna dovrà chiudere tutti i cantieri. C’è infatti un’ordinanza provinciale che vieta qualunque tipo di intervento lungo la litoranea per Villasimius da Margine Rosso proprio per evitare che i cantieri vadano a creare disagi agli spostamenti per le spiagge andando a peggiorare una situazione già caotica.

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