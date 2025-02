Bus a chiamata in arrivo per collegare la frazione di Flumini con il resto della città e Cagliari. Il servizio su prenotazione, voluto e richiesto dal Comune con l’obiettivo di potenziare la rete di trasporto pubblico locale e avvicinare i residenti delle periferie al centro, è inserito nel progetto europeo Embracer e partirà in via sperimentale entro l’inizio del prossimo anno scolastico, grazie alla disponibilità del Ctm.

Una svolta attesa da anni da chi abita oltre il centro urbano, lì dove la presenza di mezzi del trasporto pubblico è ancora carente. Il servizio sperimentale a chiamata è stato annunciato pochi giorni fa durante un incontro nella sede della Città metropolitana, insieme ad altri progetti di mobilità innovativa che riguardano altri centri del Cagliaritano.

Per quanto riguarda Quartu, il Ctm - usufruendo della centrale operativa che oggi utilizza per il servizio Amicobus - metterà a disposizione due mezzi, inizialmente a gasolio per poi essere sostituiti con bus elettrici una volta definiti i chilometri che dovranno percorrere in media nell’arco della giornata. Di fatto, a seguito di prenotazione con almeno una giornata di anticipo, il bus andrà al domicilio dell’utente per trasportarlo sino alla prima fermata utile.

«Un servizio atteso», commenta l’assessora comunale alla Mobilità Elisabetta Atzori. «L’auspicio è che la Regione, a sperimentazione conclusa, e in occasione del rinnovo del contratto di servizi con Ctm, possa farsi carico dei costi per rendere il bus a chiamata un intervento strutturale, su diverse fasce orarie, tale da consentire non solo gli spostamenti ‘casa-lavoro’ o ‘casa-scuola’, ma anche ‘casa-attività ludico ricreative’, includendo quindi anche le fasce serali e il weekend».

© Riproduzione riservata