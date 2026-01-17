Nuove modalità operative per garantire la consegna degli avvisi TARI, così da andare incontro alle diverse esigenze dei cittadini, con particolare attenzione per le persone fragili.

Il nuovo gestore "InnovaQuartu", in accordo con il Comune, ha ampliato in modo concreto i metodi di consegna, affinché la procedura sia sempre più agevole e rapida.

La maggiore novità del 2026 è l’attivazione di un servizio dedicato alle persone con disabilità e ai cittadini over 70, che possono richiedere la consegna cartacea dell’avviso direttamente a domicilio, contattando il numero verde del concessionario 800 699 994 (attivo dal lunedì al venerdì 8-19, sabato 8.30-13.30). Il servizio, gestito dagli assistenti di quartiere InnovaQuartu S.r.l., vuole tendere una mano d’aiuto verso chi ha difficoltà a usare strumenti digitali o a spostarsi.

Gli avvisi possono inoltre essere consultati e scaricati online dal sito del Comune, accedendo con SPID, CIE o CNS alla propria area personale.

Nei prossimi giorni i contribuenti che hanno già comunicato il proprio indirizzo e-mail o la propria PEC riceveranno comunque l’avviso in formato digitale, comprensivo dei modelli di pagamento, sia in un’unica soluzione sia a rate.

Per chi preferisse ancora il formato cartaceo, sono stati resi disponibili ed operativi, negli orari di apertura al pubblico, quattro totem, dislocati in diverse sedi, che previa scansione/digitazione del proprio codice fiscale permettono anche di scegliere tra la stampa dei bollettini per il saldo in un’unica soluzione e quelli per pagare a rate.

Sono disponibili nel Palazzo Municipale, in via Eligio Porcu 141, presso l’agenzia InnovaQuartu di via Eligio Porcu 106, presso il Centro Socio-Educativo di IV Novembre 36 e, in particolare per i cittadini di Flumini, nel Punto Info di via Melibodes.

Tramite il portale ufficiale www.innovaquartu.it è anche possibile prenotare un appuntamento online.

© Riproduzione riservata