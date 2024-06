Incidente questa sera a Quartu Sant’Elena, dove un’auto ha travolto un portapizze. Lo scontro in via Manara, angolo via Foscolo.

A terra il conducente dello scooter, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso per dinamica.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente , sul posto anche la polizia Municipale per i rilievi di legge.

