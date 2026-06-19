Sono ancora fermi al palo i lavori per la messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi da via De Gasperi fino al Carrefour. La Città metropolitana, dopo una serie di rinvii che si erano susseguiti negli ultimi due anni, aveva annunciato l'apertura dei cantieri entro Pasqua, invece Pasqua è passata, è arrivata anche l'estate ma degli operai non c'è traccia. A quando pare, come spiegano proprio dalla Città Metropolitana, «è stata presentata una perizia per cui sono stati ottenuti i pareri di diversi Enti, ma si sta aspettando l’ok dei Comuni di Quartu e Quartucciu». Nemmeno una parola di più, ma trapela che la perizia dovrebbe riguardare la rimodulazione della pista ciclabile, dell’impianto di illuminazione, dei dossi artificiali e l’adeguamento delle fermate.

Nessuna data quindi e nessuna certezza sull’apertura dei cantieri tra le proteste dei residenti e di tutte le migliaia di persone che ogni giorno percorrono una delle arterie più trafficate di tutta la provincia. Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria all’altezza di via Maiorana, che permetterà di effettuare l’inversione di marcia e di raggiungere le attività commerciali. Sarà l’occasione per completare la stessa via Maiorana, strada finora mai conclusa, e che sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour, in modo da snellire il traffico.

Seconda tappa sarà la realizzazione di marciapiedi, parti verdi e piste ciclabile. Oltre che sottoservizi, in modo da evitare allagamenti all’altezza del Carrefour. Via Fermi diventa a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè. Grande rilievo sarà dato alla sicurezza dei pedoni. Il marciapiede non sarà come quello attuale a ridosso della corsia, ma sarà lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile. Ci saranno poi attraversamenti pedonali rialzati in prossimità dell’incrocio con via Bizet, dove oggi le strisce sono pericolose e poco visibili mentre nel secondo tratto altri ne saranno realizzati in prossimità dell’Md e di via Maiorana dove sarà realizzata la rotatoria e dove ci sarà anche l’isola per la fermata dei bus.

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