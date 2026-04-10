Arrestato e finito ai domiciliari dieci giorni fa con l'accusa di aver sottratto un portadfoglio da un'auto, un 53 di Quartu è stato nuovamente arrestato per evasione. L'uomo è stato sorpreso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu mentre percorreva a piedi via dell’Autonomia Regionale Sarda. A rendere l'intervento particolarmente efficace è stata l'immediata intuizione dei militari di pattuglia: gli operanti hanno infatti riconosciuto nell'uomo lo stesso soggetto che avevano già arrestato appena dieci giorni prima.

Lo scorso 31 marzo, infatti, l'indagato era stato sorpreso dalla medesima pattuglia dell'Arma subito dopo aver asportato un portafoglio dall'interno di un'autovettura in sosta. In quell'occasione, il tempestivo intervento dei militari aveva permesso di bloccarlo mentre cercava di dileguarsi nelle vie limitrofe.

Questa volta, nonostante l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio imposto dall'Autorità Giudiziaria, il cinquantatreenne è stato individuato in pubblica via senza alcuna autorizzazione. Una volta fermato e identificato, è stato condotto presso la sede del Comando per l'espletamento delle formalità di rito e da lì, ricondotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per la mattinata odierna.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio e di vigilanza sul rispetto delle misure restrittive della libertà personale, finalizzate a garantire la legalità e la sicurezza della collettività attraverso un monitoraggio puntuale e costante dei soggetti sottoposti a provvedimenti cautelari.

© Riproduzione riservata