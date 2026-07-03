Spavento nel centro abitato di Nurri. Verso le 11 in via Flumendosa ha preso fuoco un autobotte contenente del carburante. Diverse persone si sono adoperate per provare a spegnere le fiamme ma mentre erano in corso queste operazioni la cisterna è scoppiata provocando un enorme boato e un fiamma alta circa 30 metri.

Una ventina le persone che stavano lavorando attorno all’autobotte per domare l’incendio quando c’è stata la deflagrazione che però è andata verso l’alto e non lateralmente.

Lo scoppio ha comunque raggiunto un giovane di 39 anni, Luca Atzeni, che è stato soccorso dalla Sos Nurri con l’ambulanza Alfa 97, poi Atzeni è stato trasportato con l’elisoccorso al Brotzu.

Le sue condizioni non sono gravi e le ustioni non preoccupanti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco.

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