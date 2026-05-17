La stagione degli incendi non è ancora iniziata ma già c'è il primo rogo a Molentargius, nella parte quartese dell'area umida.

Il rogo ha bruciato un paio di ettari di sterpaglie senza per fortuna causare danni alle case vicine. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile dei Nos e la Forestale di Cagliari. Dopo lo spegnimento sono subito state avviate le operazioni di bonifica.

«L’incendio, a causa anche del vento, poteva espandersi molto - ha detto Daniele Scala dei Nos – per fortuna si è intervenuti in forze e l’erba non è ancora completamente secca».

La zona del Molentargius resta una delle sorvegliate speciali in vista della stagione degli incendi. Tanti sono ancora i terreni incolti pieni di erbacce. Un problema comune non solo all’oasi naturalistica ma anche alle altre zone della città e del litorale dove le erbacce sono il tratto distintivo dei terreni. Nei giorni scorsi è stata emessa l’ordinanza che impone le bonifiche dalle erbacce e la pulizia dai rifiuti di tutte le aree entro il primo giugno dopodiché scatteranno le multe per chi non ha provveduto.

Qualcuno si è già mosso come è il caso dell’area incolta in via Cavour ma sono ancora tantissime le situazioni critiche. Una volta bonificate le aree dovranno essere mantenute pulite dall’erba fino a ottobre. Dovranno inoltre essere tagliati rami e siepi che sporgono su strade e marciapiedi.

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