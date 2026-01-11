Il Teatro civico di Sinnai ha ospitato la seconda edizione di “Quando le stelle brillano”, la manifestazione dedicata alla premiazione dello sport e degli sportivi sinnaesi, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico e addetti ai lavori.

Ad aprire la serata sono stati i tedofori Pablo Orrù, Massimo Piludu e Rosella Baccichet, seguiti dai saluti della sindaca Barbara Pusceddu, che ha sottolineato quanto sia indispensabile il legame tra sport e territorio, evidenziando il valore sociale ed educativo che le attività sportive rivestono per la comunità.

Il testimone è poi passato ai ragazzi dello Special sport, protagonisti di una applaudita rappresentativa di atleti speciali che si sono distinti nelle diverse discipline e competizioni, dimostrando come lo sport sia prima di tutto inclusione, passione e forza di volontà.

Tra gli ospiti della serata il maestro di body building Cosimo Orrù, 80enne, che ha raccontato al pubblico il percorso di una vita fatta di dedizione, sacrificio e amore per lo sport, diventando un esempio per tutte le generazioni presenti in sala.

Soddisfatto l’assessore allo Sport Alessio Serra. «Il percorso di Cosimo Orrù è la prova concreta che lo sport non è solo competizione, ma soprattutto una scuola di vita, capace di insegnare a credere in sé stessi, a non arrendersi mai e a guardare sempre avanti, indipendentemente dall’età. Il successo della serata, promuove questa manifestazione fra le più attese dell'anno tra gli sortivi e non solo».

Alla serata hanno partecipato 35 associazioni sportive e numerosi atleti individuali, a rappresentare lo sport a 360 gradi e a confermare come Sinnai continui a distinguersi come una comunità viva, attenta e profondamente legata ai valori dello sport.

