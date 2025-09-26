Una serie di appuntamenti per rievocare il culto e i luoghi della festa di Santu Miali. L’associazione Trinis, il Comune e la Fondazione Pula cultura diffusa, nell’ambito di PulArchàios, ha organizzato una tre giorni con una conferenza, un’escursione e un concerto.

Si parte oggi alle 18,30, nella Regia Pretura, con l’incontro “Il culto di San Michele Arcangelo in Sardegna nel basso medioevo”. Domenica, alle 9, partenza della passeggiata ecologica alla volta della chiesa di montagna di Santu Miali, e visita dei ruderi. Lunedì alle 18,30, nella Regia Pretura, conferenza e concerto “Launeddas – vibrazioni, melodie, armonie ancestrali della terra sarda”.

© Riproduzione riservata