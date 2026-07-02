Con l'avvio della stagione estiva è stato riattivato a Pula il presidio stagionale dei Vigili del Fuoco, un servizio pensato per garantire interventi più rapidi sul territorio durante il periodo di maggiore afflusso turistico e di più elevato rischio incendi.

L'iniziativa nasce dal rinnovo della collaborazione tra l'amministrazione comunale e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del territorio nei mesi estivi, caratterizzati da un sensibile aumento delle presenze e da condizioni ambientali che richiedono particolare attenzione.

«Anche quest'anno si rinnova l'importante collaborazione che garantisce la presenza stagionale di uomini e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel nostro territorio», spiega l'assessore all'Ambiente Stefano Deidda. «Un servizio essenziale per assicurare interventi rapidi e tempestivi, specialmente in estate, quando la bellezza del nostro paese attira tantissimi turisti e le peculiarità ambientali richiedono una vigilanza ancora più alta».

L'assessore ha inoltre espresso il ringraziamento dell'amministrazione comunale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari «per la costante dedizione e per aver reso possibile anche quest'anno l'attivazione del presidio stagionale», evidenziando il valore di un servizio ritenuto strategico per la tutela della popolazione, dei visitatori e del patrimonio naturalistico del territorio.

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