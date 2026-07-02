I cancelli sono ancora chiusi. L'amarezza dei proprietari dei cani è tanta. Due anni fa era stato preannunciato che la Dog house di Quartucciu avrebbe aperto in breve tempo. A oggi, invece, l’apertura non è ancora avvenuta e le tempistiche sono incerte.

Varie vicissitudini burocratiche hanno rallentato l'iter per l'entrata in funzione. Il caseggiato di via delle Serre, angolo via Vivaldi fu realizzato circa una quindicina d'anni fa proprio con lo scopo di farci la Dog house, ma finora è rimasto inutilizzato, tranne che per un Chip Day nel 2021. Mentre la buona notizia è l’individuazione, a marzo, di chi dovrà gestirla (una veterinaria, un’educatrice e una toelettatrice), la cattiva è che c’è ancora un ostacolo che impedisce che venga inaugurata: l'allaccio della corrente.

«I tempi per questo sono lunghi. Pare che Enel abbia tempistiche anche di due mesi», dichiara l’assessore comunale del Patrimonio Carlo Secci. I padroni dei cani aspettano con ansia. La struttura, infatti, ospiterà un ricovero per gli amici a quattro zampe, servizi di veterinaria, educazione cinofila, toelettatura e vendita di prodotti correlati. Un servizio importante non solo per Quartucciu, ma anche per altri comuni limitrofi.

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