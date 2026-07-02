La scuola materna Santa Teresa del Bambin Gesù in via Diaz a Quartu saluta suor Giulia. Dopo un lungo periodo trascorso in città con i bambini, la suora missionaria ritorna in Kenya suo paese natale, dove si occuperà dei bambini orfani in una struttura. Per lei è stata organizzata una grande festa nell'oratorio Ferrini in via Porcu assieme ai bambini e ai genitori che per l'occasione le hanno preparato una grande torta.

«Qui mi sono sempre sentita a casa accolta e voluta bene e qui lascio un pezzo di cuore. Ho avuto all'inizio un po' di difficoltà con la lingua ma poi ho imparato». Lei e sua sorella gemella, cresciute in una famiglia di catechisti, hanno subito capito quale sarebbe stata la loro strada. Suor Giulia ha preso i voti quando aveva 25 anni occupandosi dei sofferenti e dei bambini senza genitori.

Dal Kenya è arrivata in Italia a Imola, a Palermo e poi a Quartu. «Sono partita dal Kenya per andare in Italia nel 2013 e ho sempre lavorato con i bambini e dai bambini torno lunedì , in una casa dove ci sono appunto i bambini orfani». In oratorio anche il ringraziamento del parroco della basilica di Sant'Elena don Alfredo Fadda, «ringraziamo suor Giulia per tutto quello che ha fatto e per tutto l'amore che ha dato ai bambini. La porteremo sempre nel cuore che non affetto e le auguriamo il meglio e di portare tutto questo amore anche nel suo Paese». Suor Giulia ha dato un contributo fondamentale anche nelle attività estive dell'oratorio guidate dal vice parroco della basilica don Euphrem.

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