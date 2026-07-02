Incendio vicino alla Cittadella Universitaria: allarme tra gli studentiSul posto i vigili del fuoco, blocchi non a rischio e nessuna evacuazione
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Incendio questo pomeriggio nella zona della Cittadella Universitaria: le fiamme hanno riguardato la vegetazione intorno alla struttura di Monserrato. Sul posto i Vigili del fuoco. I blocchi della Cittadella non sono a rischio. E non è stata nemmeno ordinata l'evacuazione.
Ma tra gli studenti si è invece diffusa, anche attraverso le chat, l'indicazione ad abbandonare al più presto alcune strutture.
Dalla centrale operativa dei Vigili del fuoco viene però ribadito: non sono state date indicazioni per l'abbandono della struttura. Nell'area sono impregnate diverse squadre.
(Unioneonline)