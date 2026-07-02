“La nuova amministrazione comunale di Muravera si impegni affinché i barracelli possano operare nelle migliori condizioni”. A chiederlo con una interpellanza il gruppo di minoranza “Muravera Insieme” guidato da Michele Secci: “Continuiamo a ritenere che il contributo dei barracelli sia fondamentale – ha detto Secci - e debba rappresentare un presidio essenziale, soprattutto durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi e per la tutela del nostro territorio”.

Un contributo fondamentale, secondo la minoranza (l’interpellanza è firmata anche dai consiglieri Roberto Caredda, Samuele Cotza, Tomasina Minnei e Vanessa Pili), anche nella lotta agli incendi: “In questo contesto – ha aggiunto - crediamo sia indispensabile valorizzare ogni risorsa disponibile. I barracelli, grazie alla loro conoscenza del territorio, alla presenza costante e al ruolo di presidio locale, possono rappresentare un supporto determinante nella prevenzione, nella vigilanza e nella salvaguardia del patrimonio ambientale”.

La richiesta è quindi quella di “un impegno concreto affinché la Compagnia Barracellare possa operare nelle migliori condizioni, con mezzi, e strumenti adeguati, nell'interesse della sicurezza della nostra comunità e della tutela del territorio”. Secci chiede, infine, notizie su un mezzo antincendio acquistato dal Comune con risorse regionali destinato alla compagnia barracellare. “E’ interesse della comunità – conclude – che i mezzi e le attrezzature destinate alla protezione del territorio siano mantenuti nelle migliori condizioni di efficienza e conservazione”.

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