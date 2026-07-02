A partire dalla prossima settimana Anas rimuoverà la deviazione al traffico all’altezza dello svincolo di Nuraminis in direzione Cagliari, nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo tratto a quattro corsie della strada statale 131 “Carlo Felice”, tra Monastir e Serrenti.

La rimozione delle limitazioni sarà possibile a seguito del completamento di circa 1 chilometro di nuova carreggiata in direzione sud e consentirà la riapertura dell’asse principale verso il capoluogo. Contestualmente sarà parzialmente riaperto al traffico lo svincolo di Nuraminis permettendo l’uscita dalla statale in direzione Serramanna.

Contemporaneamente proseguiranno le attività di completamento del nuovo tracciato che prevedono, sempre a partire dalla prossima settimana, la realizzazione dell’asfalto drenante tra Villagreca e Nuraminis, sempre in direzione Cagliari. Tali interventi non prevedono l’interruzione del traffico e saranno eseguiti mediante la chiusura alternata delle corsie.

L’apertura al traffico in programma rientra nei lavori in corso per l’ammodernamento di dieci chilometri di nuova strada a quattro corsie tra Monastir e Serrenti. L’investimento complessivo è di circa 65 milioni di euro. Il completamento dell’intero tratto è previsto entro l'estate del 2026.

(Unioneonline)

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