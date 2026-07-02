Prosegue a Villasimius il cammino de “I Venerdì alla Fortezza”, la rassegna estiva che da fine giugno accompagna il pubblico in un percorso dedicato alla musica classica e alla cultura internazionale. Il 3 luglio sarà la volta di “Correnti”. Elide Sulsenti propone un concerto per solo violoncello con un percorso musicale che attraversa epoche e linguaggi diversi, guidato dall’idea del movimento con il fluire delle acque e delle persone. La terza Suite per violoncello solo di Bach apre il programma con un gesto di straordinaria vitalità. In Près, la compositrice finlandese Kaija Saariaho esplora la materia sonora come un organismo attraversato da energie sottili e mutazioni continue. Il percorso si conclude con Du aber bist der Baum di Gaia Aloisi, opera che intreccia memoria, paesaggio e appartenenza.

L’iniziativa fa parte della terza edizione del festival organizzato dall’Associazione Musica d’Oggi con il sostegno del Comune di Villasimius. La manifestazione comprende dieci appuntamenti, in programma ogni venerdì dal 26 giugno al 4 settembre, con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato ai grandi repertori della musica classica e ai linguaggi della cultura internazionale, valorizzando uno dei luoghi simbolo del paese.

Elide Sulsenti è una violoncellista e performer che ha fatto della sperimentazione artistica il centro della propria attività. Dopo la formazione classica al Conservatorio della Svizzera Italiana, nella classe di Enrico Dindo, e alla Hochschule di Lucerna, arricchita dalle esperienze maturate alla Ferenc Liszt Academy di Budapest, ha orientato la propria ricerca verso la musica contemporanea, sviluppando un linguaggio che unisce esecuzione musicale, nuove tecnologie, strumenti aumentati e pratiche performative in contesti non convenzionali. La rassegna è curata dalla direttrice artistica Silvia Belfiore.

© Riproduzione riservata