Stava camminando tranquilla al centro della piazza quando è caduta rovinosamente a terra. L’ incidente è di qualche giorno fa. Una donna è caduta sui sanpietrini divelti in piazza IV Novembre a Quartu riportando varie contusioni e ferite. Perché il progetto c’è e anche i fondi sono stati stanziati ma nell’attesa dell’avvio dei lavori di riqualificazione, una delle piazze più antiche e frequentate della città, resta in condizioni critiche.

<Hanno promesso il rifacimento della piazza ma purtroppo ancora i lavori non sono iniziati e gli incidenti sono all’ordine del giorno>, dice Salvatore Sarritzu seduto su una panchina insieme al suo gruppo di amici, <non si può più aspettare. Qui ci sono anziani, disabili che non riescono nemmeno a passare e quella signora che è caduta l’altro girono si è fatta male>.

Il problema più grave è sempre quello della pavimentazione: i sanpietrini sono completamente distrutti non solo nei tratti dove sono presenti all’interno della piazza ma anche negli scivoli di accesso tutto intorno. <Questo è un intervento urgente che non si può rimandare> aggiunge Giovanni Cogoni, <l’accesso dalla parte delle poste è in condizioni critiche. Non parliamo poi della sporcizia: cadono le bacche dagli alberi e uno rischia anche di scivolare>.Lo conferma anche Gabriele Patteri, <questa specie di semi appiccicosi si sporcano anche i vestiti. Ed è ancora presto, perché cadono soprattutto a luglio quando se non vuoi correre il rischio di scivolare non si potrà nemmeno passare>. Non solo aggiunge Ovidio Perottil, <anche i marciapiedi che sono qui di fronte a pochi passi dalle poste sono tutti rotti. Li hanno dipinti con la vernice gialla ma non li hanno riparati>.

© Riproduzione riservata