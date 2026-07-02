Settimo San Pietro, arriva un nuovo medicoIn servizio il dottor Carlo Zuncheddu, l'ambulatorio si trova in via Alessandro Manzoni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Da ieri a Settimo San Pietro ha iniziato l’attività convenzionata di assistenza primaria il medico Carlo Zuncheddu.
L'ambulatorio si trova in via Alessandro Manzoni e segue il seguente orario: lunedì dalle 9 alle 13, il martedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 10 alle 13, il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 19.
I pazienti precedentemente iscritti con la dottoressa Anna Pibiri, il cui incarico è cessato a far data dal 30 giugno, dovranno effettuare nuova scelta: potranno farlo allo sportello dell’ufficio scelta e revoca del poliambulatorio di Selargius, nelle farmacie territoriali abilitate o tramite il fascicolo sanitario.